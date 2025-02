„Wir trauern mit Villach“: Trauermarsch und Gottesdienst in Klagenfurt

Am Domplatz in Klagenfurt startet der Trauermarsch für die Opfer in Villach.

Am Dienstag, den 18. Feber, findet der offizielle Gedenkmarsch mit anschließendem Gottesdienst der Stadt Villach für die Opfer des furchtbaren Anschlages in der Villacher Innenstadt statt. Am Tag danach (Mittwoch, 19. Februar) bringt die Landeshauptstadt Klagenfurt mit einem Trauermarsch und einem Gottesdienst offiziell ihre Anteilnahme zum Ausdruck, wie die StadtKommunikation in einer Presseaussendung mitteilte. Der Trauermarsch beginnt um 18 Uhr am Domplatz und führt in die Stadtpfarrkirche. Um 18.30 Uhr findet in der Stadtpfarrkirche St. Egid ein Trauergottesdienst mit Stadtpfarrer Gerhard Simonitti statt, bei dem in würdigem Rahmen der Opfer gedacht werden soll. „Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, gemeinsam dieses Zeichen der Trauer und Anteilnahme zu setzen“, heißt es seitens der Stadt.