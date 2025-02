Cybersecurity-Firma von Ex-Kanzler Kurz erreicht Milliardenbewertung

Veröffentlicht am 17. Februar 2025, 13:12 / ©BKA / Christopher Dunker

Das Anfang 2023 von Altkanzler Sebastian Kurz und seinen israelischen Partnern Shalev Hulio und Gil Dolev gegründete Unternehmen Dream hat sich auf Cybersicherheit spezialisiert. Nun verkündete das in Tel Aviv ansässige Unternehmen eine neue Finanzierungsrunde über 100 Millionen Dollar, angeführt vom US-Investor Bain Capital. Dadurch steigt die Bewertung des Unternehmens auf 1,1 Milliarden Dollar.

Fokus auf kritische Infrastruktur

Dream setzt auf künstliche Intelligenz, um Staaten und Industrieunternehmen vor Cyberangriffen zu schützen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 150 Mitarbeiter an seinen Standorten in Tel Aviv, Abu Dhabi und Wien. Kunden kommen bereits aus Europa, dem Nahen Osten und Südostasien.

Expansion in neue Märkte geplant

Mit der neuen Finanzspritze will Dream seine Expansion in die USA und Südamerika vorantreiben. Kurz hält etwa 15 Prozent an dem Unternehmen. Besonders brisant: Mitgründer Shalev Hulio war früher CEO von NSO, jenem Unternehmen, das für die umstrittene Spionagesoftware Pegasus bekannt wurde.