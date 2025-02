Zeuge schlägt Alarm – Autoeinbrecher in Salzburg geschnappt

In der Nacht auf 17. Februar beobachtete ein Zeuge mehrere Personen, die versuchten in einen parkenden Pkw auf einem Parkplatz in Kleßheim einzubrechen. Durch die verständigten Polizisten konnte an der Tatörtlichkeit ein 18-jähriger Österreicher festgenommen werden. Ein 17-jähriger Österreicher wurde nach der Flucht vom Tatort im Zuge von Fahndungstätigkeiten ausgeforscht und ebenfalls festgenommen. Der 18-Jährige Salzburger wurde in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Den 17-Jährigen, ebenfalls aus Salzburg verbrachten die Polizisten in das Polizeianhaltezentrum. Der genaue Tathergang sowie etwaige Tatzusammenhänge mit gleichgelagerten Einbrüchen der vergangenen Zeit sind Gegenstand laufender Ermittlungen.