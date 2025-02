„Emotional äußerst belastend“: Rotes Kreuz kämpfte um das Leben der Opfer

Am 15. Feber erlebte die Stadt Villach ein noch nie da gewesenes Schreckensszenario, als der 23-jährige Syrer wahllos auf Passanten einzustechen begann. Ein 14-Jähriger erlag seinen Verletzungen, fünf weitere Menschen wurden bei dem Attentat verletzt. Doch inmitten dieser Tragödie haben die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes mit ihrem schnellen und entschlossenen Handeln noch Schlimmeres verhindert und bewiesen, wie unverzichtbar ihr Einsatz für unsere Sicherheit ist.

Rotes Kreuz mit 35 Personen im Einsatz

Nach der Alarmierung ging es für die Einsatzkräfte am Samstag Schlag auf Schlag. „Vor Ort übernahm die Einsatzleitung des Roten Kreuzes die Koordination aller Rotkreuz-Einheiten. In enger Zusammenarbeit mit anderen Einsatzorganisationen und Behörden wurde die Lage beurteilt und Maßnahmen abgestimmt“, schildert Rotkreuz-Pressesprecherin Melanie Reiter auf Anfrage von 5 Minuten die Sicht der Einsatzkräfte. Das Rote Kreuz war nach dem Anschlag mit zwei Notfalleinsatzwägen, einem Rettungshubschrauber, drei Rettungstransportwägen, der Einsatzleitung sowie mehreren Teams von der Krisenintervention vor Ort, insgesamt mit rund 35 Personen.

Vier Personen mussten notoperiert werden

Bei dem Anschlag wurden fünf Personen verletzt, vier davon schwer. „Die Verletzten wurden notfallmedizinisch vor Ort versorgt und in die Krankenhäuser transportiert“, erklärt Reiter. Wie mittlerweile bekannt wurde, mussten vier Verletzte notoperiert werden. Eines der Opfer erlitt einen Stich in den Bauch, einem weiteren Opfer stach der Attentäter ins Herz – laut Pressesprecher der Staaatsanwaltschaft Klagenfurt sei es ein Wunder, dass diese Person überlebt habe. Mittlerweile befinden sich glücklicherweise alle Opfer außer Lebensgefahr.

„Wir achten aufeinander“

Eine Situation, wie sie am Samstag in Villach passierte, stellt für alle Menschen eine große Herausforderung dar – nicht zuletzt auch für die Ersthelfer. „Derartige Einsätze sind für alle Beteiligten emotional äußerst belastend, und es ist uns ein Anliegen, unseren Teams den nötigen Raum zur Verarbeitung zu geben“, erklärt Reiter. Darum gibt es beim Roten Kreuz spezielle Maßnahmen, um ihre Mitarbeiter nach solchen herausfordernden Einsätzen bestmöglich zu unterstützen: „Um unsere Einsatzkräfte bestmöglich zu unterstützen, setzen wir auf speziell ausgebildete SVE-Teams (Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen) sowie auf das Peer-Prinzip, bei dem Kolleginnen und Kollegen einander begleiten und unterstützen“, so Melanie Reiter. Die Peers sind selbst erfahrene Einsatzkräfte, die darauf geschult sind, belastende Erlebnisse in einem vertraulichen Rahmen zu besprechen. Auch regelmäßige Nachbesprechungen, Supervisionen sowie die Möglichkeit auf weiterführende psychosoziale Unterstützung werden angeboten. „Wichtig ist uns, dass niemand mit diesen Belastungen allein bleibt – wir achten aufeinander und sorgen gemeinsam dafür, dass unsere Einsatzkräfte langfristig gesund und einsatzfähig bleiben“, erklärt die Pressesprecherin.