Neutorlinie-Baustelle: Bauarbeiten gehen heute weiter

Seit Montag, dem 17. Feber 2025, laufen die Gleisbauarbeiten in der Belgiergasse, gefolgt von Straßen- und Pflasterungsarbeiten.

Veröffentlicht am 17. Februar 2025, 13:44 / ©5 Minuten

Seit Montag, dem 17. Feber 2025, laufen die Gleisbauarbeiten in der Belgiergasse, gefolgt von Straßen- und Pflasterungsarbeiten. Die Belgiergasse bleibt zwischen Feuerbachgasse und Defreggergasse für den Kfz-Verkehr gesperrt, während in der Wielandgasse Arbeiten an einer neuen Verkehrslichtsignalanlage zu Einschränkungen führen. Auch die Griesgasse bleibt zwischen Belgiergasse und Igelgasse betroffen. Die Stadt Graz informiert, dass die Arbeiten noch bis 21. Feber 2025 andauern. Aktuelle Infos zu den Bauphasen und Verkehrseinschränkungen sind unter www.graz.at/weichenstellung abrufbar.