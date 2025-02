Fast eine Million Passiva: Nächste Klagenfurter Baufirma insolvent

Über das Vermögen der BESG Baustahl GmbH in Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Veröffentlicht am 17. Februar 2025, 13:48

Über das Vermögen der BESG Baustahl GmbH in Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Montagnachmittag, 17. Februar, berichtet. Von der Insolvenz sind demnach 40 Gläubiger und keine Mitarbeiter betroffen. Das Unternehmen ist bereits geschlossen.

Verbindlichkeiten von rund 957.900 Euro

Die GmbH wurde im Jänner 2014 gegründet. Der Geschäftszweig ist die Verlegung von Baustahl im Rahmen des Baumeister- und Brunnenmeistergewerbes. Passiva sind laut AKV in der Höhe von rund 957.000 Euro gegeben. „Aktiva weisen einen Wert von 3.000 Euro auf, sodass eine Überschuldung von rund 954.900 Euro gegeben ist“, heißt es. Von der Insolvenz sind 40 Gläubiger betroffen.

Insolvenzursache

„Bereits am 9. Jänner 2024 wurde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet (41 S 2/24b). Mit Beschluss vom 29. April 2024 wurde

der angenommene Sanierungsplan bestätigt und danach aufgehoben“, berichtet der AKV. In der Folge seien einige Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschieden. Dadurch sollen „strategisch wichtige Kunden“ ebenfalls die Geschäftsverbindung beendet haben. „Daher hat sich die Umsatz- und die Ertragslage deutlich verschlechtert, es stellte sich ein massiver finanzieller Engpass ein“, heißt es.

Zahlungsaufschub abgelehnt, Überbrückungskredit nicht gewährt

Zur Erfüllung des Sanierungsplans konnten lediglich zwei Sanierungsplanquoten bezahlt werden, heißt es in der Presseaussendung weiter. Um die dritte Sanierungsplanquote – diese wäre am 15. Dezember 2024 fällig gewesen – zu bezahlen, sollen an alle Gläubiger Ansuchen um Zahlungsaufschub gegangen sein. „Die Ansuchen um Zahlungsaufschub wurden zum überwiegenden Teil abgelehnt. Dem Antrag auf Gewährung eines Überbrückungskredites, eingereicht bei der Hausbank, wurde nicht stattgegeben. Daher war die Schuldnerin folglich gezwungen war, den Geschäftsbetrieb einzustellen“, berichtet der AKV abschließend.

