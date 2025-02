Schwer verletzt: 22-Jähriger von Ast getroffen

In Weiz kam es am 17. Feber zu einem Forstunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Am Montagvormittag, dem 17. Februar 2025, kam es im Ilztal, im Bezirk Weiz, zu einem Forstunfall. Gegen 10.30 Uhr führte ein 22-Jähriger gemeinsam mit einem 25-jährigen Freund Arbeiten in einem Waldstück durch. Während der 25-Jährige mit einer Motorsäge eine etwa 30 Meter lange Fichte fällte, stürzte der Baum unerwartet in die falsche Richtung. Dabei wurde ein Ast einer nahegelegenen Eiche mitgerissen und traf den 22-Jährigen am Körper.

22-Jährige wurde ins LKH Graz geflogen

Die Feuerwehr Neudorf-Großpesendorf rückte schnell aus, um den schwer verletzten Mann aus dem unzugänglichen Gelände zu retten. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 22-Jährige mit dem Rettungshubschrauber C 12 ins LKH Graz geflogen.