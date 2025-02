Zeugenaufruf nach Skiunfall in Fiss-Ladis: Deutscher Skifahrer verletzt

Am 16. Feber 2025 gegen 15 Uhr ereignete sich im Skigebiet Fiss-Ladis auf der roten Piste 21, kurz vor der Zirbenhütte, eine Kollision zwischen einem bislang unbekannten Snowboarder und einem 60-jährigen Skifahrer aus Deutschland. Der Skifahrer stürzte bei dem Vorfall und zog sich unbestimmte Verletzungen zu. Der Snowboarder kam ohne Sturz davon und setzte seine Fahrt fort. Ein weiterer, bisher unbekannter Skifahrer leistete dem Verletzten Hilfe, sodass dieser in der Lage war, selbstständig abzufahren. Am folgenden Tag begab sich der 60-Jährige in ärztliche Behandlung. Die Verletzungen des Deutschen betrafen insbesondere den Oberkörper.

Hast du den Skiunfall gesehen? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ried im Oberinntal unter der Telefonnummer +43 59133 7147 zu melden. Personsbeschreibung: Unfallbeteiligter: Snowboardfahrer Braune Jacke

Unfallzeuge: ca. 60- jährigen Mann bayrisch-österreichischen Dialekt Skifahrer