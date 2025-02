Mit 73 km/h zu schnell: Polizei stoppt Raser auf der A13

Am Sonntag

Am Sonntag, 16. Februar 2025 gegen 9 Uhr bemerkte eine Zivilstreife auf der A13 im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner ein Auto, welcher mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Innsbruck fuhr. Im Zuge einer Nachfahrt, konnte bei jeweils sechs unterschiedlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Strecke bis nach Innsbruck jeweils massive Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden.

73 km/h Überschreitung

Nach erfolgter Anhaltung wurde dem 53-jährigen, ukrainischen Lenker aufgrund der Häufung der Delikte und einer höchsten, gemessenen Überschreitung von 73 km/h innerhalb einer 60 km/h Beschränkung der Führerschein abgenommen, eine vierstellige Sicherheitsleistung eingehoben und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.