Erster Grazer Jägerball: Ein Abend für Jagd, Natur und Kultur

In Graz wird am 26. April 2025 der erste Jägerball gefeiert.

Am 26. April 2025 wird der erste Grazer Jägerball in der historischen Seifenfabrik ausgerichtet. Unter dem Motto „Wild & Walzer“ verbindet die Veranstaltung jagdliche Tradition mit einem festlichen Ballabend. Der Ball soll als wiederkehrendes Ereignis etabliert werden und Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über Natur und Kultur auszutauschen. „Unser Ziel ist es, ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen – nicht nur für Jäger, sondern für alle, die Natur, Kultur und gehobene Unterhaltung schätzen“, sagt Karin Marg von der Comitas Management GmbH, die die Veranstaltung organisiert.

Programm des ersten Grazer Jägerballs Exklusiver VIP-Bereich mit reservierten Tischen und Gourmet-Catering von Toni Legenstein

mit reservierten Tischen und Gourmet-Catering von Toni Legenstein Kulinarische Highlights von Spitzenkoch Christof Widakovich und der Wüden Kuchl

von Spitzenkoch Christof Widakovich und der Wüden Kuchl Moderierte Bühne mit Journalist Lucas Palm und Tanzmusik von Livewire

mit Journalist Lucas Palm und Tanzmusik von Livewire Festliche Eröffnung durch die renommierte Tanzschule Eichler Graz

durch die renommierte Tanzschule Eichler Graz Ehrungen verdienter Persönlichkeiten der steirischen Jagd

verdienter Persönlichkeiten der steirischen Jagd Mitternachtseinlage mit Special Guest Gernot Pachernigg (Star Mania, Austro Swing)

mit Special Guest Gernot Pachernigg (Star Mania, Austro Swing) Disco & Aftershowparty für Jungjäger in einem exklusiven Grazer Club

für Jungjäger in einem exklusiven Grazer Club Tombola mit Preisen von Partnern der Veranstaltung

mit Preisen von Partnern der Veranstaltung Jagakirtag mit ausgewählten Ausstellern und regionalen Produkten

Grazer Jägerball: Tradition trifft Innovation

Laut Marg entstand die Idee zum Grazer Jägerball durch eine Jägerhochzeit im Palais St. Georg, das sie seit 2022 operativ führt. Sie habe dabei festgestellt, dass es in Graz bislang kein vergleichbares Event für die rund 24.000 steirischen Jäger gebe. Nach intensiven Gesprächen mit Fachleuten sei schnell klar geworden, dass der richtige Zeitpunkt für ein solches Ballkonzept gekommen sei. „Besonders wichtig ist uns die Verbindung von Tradition und Innovation – und die Möglichkeit, das Thema Jagd mit all seinen Facetten ins richtige Licht zu rücken“, betont sie.

ErstervGrazer Jägerball: Jagd als wichtiger Teil der Kultur und Gesellschaft

Franz Mayr-Melnhof-Saurau, Präsident von Jagd Österreich und Landesjägermeister der Steiermark, erklärt, dass die Jagd in Graz zwar umfassend präsent sei, jedoch oft nicht ausreichend im Bewusstsein der Bevölkerung verankert werde. „Mit dem 1. Grazer Jägerball wird die Jagd in einem würdigen Rahmen als wichtiger Teil von Graz präsentiert“, sagt er. Zudem sei die Veranstaltung eine Möglichkeit für die Grazer Bevölkerung, einen geselligen Abend in jagdlichem Ambiente zu verbringen und dabei ihre Tracht zu tragen, die in der Steiermark mit Hirschhornknöpfen sowie Hirsch- und Gamsleder tief in der regionalen Kultur verwurzelt sei.