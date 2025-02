Einbruch in Wolfsberg: Täter flüchten nach Überraschung durch Hausbesitzerin

Am Freitag

Bisher unbekannte Täter drangen am Freitag, 15. Februar 2025 in der Zeit von 17 Uhr bis 18.30 Uhr durch das gewaltsame Aufzwängen einer ebenerdig gelegenen Terrassentür in ein Wohnhaus im Bezirk Wolfsberg ein. Während der Durchsuchung der Räumlichkeiten wurden die Täter von der nach Hause kommenden Besitzerin überrascht, woraufhin sie ohne Diebesgut aus dem Haus flüchteten. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.