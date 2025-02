Ebenthal: Kfz-Werkstatt rutscht in die Insolvenz

Kfz-Werkstatt in Ebenthal steht vor der Insolvenz – ein Sanierungsplan soll das Unternehmen retten.

Veröffentlicht am 17. Februar 2025, 15:27 / ©Ratfink1973/Pixabay

Über das Vermögen von Otto Veratschnig, Betreiber einer Kfz-Werkstatt in Ebenthal (Resslstraße 9), wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 229.050 Euro, betroffen sind 40 Gläubiger und zwei Mitarbeiter.

Nach schwieriger Gründung in Insolvenz

Veratschnig gründete sein Unternehmen im Sommer 2023, musste jedoch nach wenigen Monaten unerwartet die ursprünglich angemieteten Räumlichkeiten verlassen – nachdem er sein gesamtes Erspartes investiert hatte. Die Suche nach einer neuen Halle sowie ausbleibende Zahlungen von Kunden führten zu finanziellen Engpässen. Auch der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern verschärfte die Lage, so der AKV. Das Unternehmen soll weitergeführt und ein Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Quote umgesetzt werden. Laut dem AKV beträgt die Aktiva 16.386 Euro, womit eine Überschuldung von 212.664 Euro vorliegt.