Nach fast sieben Jahren: Familie Rittberger muss den Gasthof Post schließen

Die Türen des Gasthofs Post in Hellmonsödt werden bald für immer geschlossen. Nach fast sieben Jahren voller Gastfreundschaft, Veranstaltungen und kulinarischer Höhepunkte sieht sich die Rittberger Gastro GmbH gezwungen, Insolvenz anzumelden.

Vom Gipfel zur Pleite

Was 2018 mit großen Hoffnungen begann, entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte: 2023 wurde das Restaurant sogar mit einer Gault Millau Haube ausgezeichnet. Doch die Freude währte nicht lange. Die Corona-Pandemie veränderte das Ausgehverhalten der Gäste nachhaltig. Gleichzeitig wuchsen die Belastungen – steigende Lohn-, Miet- und Energiekosten setzten dem Traditionsbetrieb schwer zu.

12 Mitarbeiter betroffen

Nun steht fest: 12 Mitarbeitende, darunter drei Lehrlinge, verlieren ihre Arbeitsplätze, und 22 Gläubiger blicken auf offene Forderungen. Während das Unternehmen rund 30.000 Euro an Aktiva aufweisen kann, türmen sich Passiva in Höhe von 175.000 Euro, so der KSV1870. Die entscheidende Gläubigerversammlung findet am 22. April 2025 statt.