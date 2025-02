„Daemonium“: Neue Horror-Attraktion im Wiener Prater

Eine der größten mobilen Geisterbahnen der Welt, Daemonium, eröffnet am 15. März im Wiener Prater ihre Tore. Zum ersten Mal wird diese Horror-Attraktion dort zu finden sein. Unter dem Motto „Traust du dich, in die Dunkelheit einzutauchen?“ lädt die Geisterbahn zu einem aufregenden Gruselerlebnis ein. Nervenkitzel und schaurige Momente.

Größte mobile Geisterbahn der Welt kommt nach Wien

„Das ist eine große Geisterbahn über vier Fahrbenen, also über vier Etagen, die wir zum ersten Mal hier in Wien im Prater aufstellen“, erklärt Blume in einem Reel. Besonders macht die Geisterbahn nicht nur ihre Größe, sondern auch ihre Inszenierung: „EEs ist ja eine besonders interessante Fahrt, weil wir mit vielen elektronisch gesteuerten Effekten arbeiten, aber auch Live Akteure im Inneren der Bahn arbeiten.“ Die Fahrt dauert über drei Minuten und verläuft in langsamer Geschwindigkeit.