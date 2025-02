Schokolade mit psychoaktiven Pilzen: So gefährlich kann der Rausch werden

Marco Cruz da Silva: Der Fliegenpilz ist gemäß der novel food Verordnung der Europäischen Union ein nicht verkehrsfähiges Lebensmittel, da es kein erfolgreiches Zulassungsverfahren für den Fliegenpilz gab und eine Zulassung als Lebensmittel sehr unwahrscheinlich erscheint. Der Verkauf in Form von Shots, Gummibären oder Schokolade verstößt daher gegen diese Verordnung. Wir verurteilen es ausdrücklich, solche Produkte in den Verkehr zu bringen. Gerade der Verkauf in Automaten, welche die Menschen mit bunten Verpackungen zum spontanen Konsum zu jeder Tageszeit animieren, stellen ein großes Risiko dar.