Herdprämie abgelehnt: Graz setzt auf ein modernes Karenzmodell

Die Stadt Graz spricht sich klar gegen das von der FPÖ favorisierte Modell der „Herdprämie“ aus, bei dem Kinder zu Hause von den Eltern betreut werden, statt in Krippen oder Kindergärten. Auf Initiative von SP-Gemeinderätin Anna Robosch wurde diese Position vertreten. Robosch warnt, dass die Herdprämie die Alleinverantwortung auf Mütter abwälzen könnte, was langfristig den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen behindern und Frauen vom Arbeitsmarkt verdrängen würde. Sie betont, dass das vermeintlich zusätzliche Geld den betroffenen Frauen langfristig teuer zu stehen käme, da Pensionszeiten fehlen und Altersarmut drohe.

SPÖ fordert Reform der Karenzmodelle statt Herdprämie

Stattdessen fordert Robosch eine Modernisierung der Karenzmodelle mit einem längeren, einkommensbezogenen Karenzgeld, das ein finanziell sicheres Leben ermöglicht. Dies würde auch dazu beitragen, dass mehr Männer in Karenz gehen. „Denn

nach wie vor verdienen Männer meist mehr und der Einkommensverlust für Familien wäre nicht mehr so hoch, wenn sie auch in Karenz gehen“, erklärt sie. Auf Basis dieser Forderung wurde ein Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat eingebracht, der einen Ausbau der einkommensbezogenen Karenzmodelle statt der Herdprämie fordert. Dieser wurde einstimmig angenommen, wie sie auf Instagram mitteilte.