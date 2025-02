Auto-Lenker übersieht Fahrradfahrer in Innsbruck – 61-Jähriger verletzt

Am Montag, 17. Februar 2025 gegen 11.30 Uhr kam es in Innsbruck im Ortsteil Reichenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Der 60-jährige, österreichische Auto-Lenker dürfte den 61-jährigen österreichischen Fahrradfahrer an einer Kreuzung übersehen haben, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Eine Person verletzt

Der Fahrradlenker wurde durch die Kollision verletzt und mit der Rettung in die Klinik Innsbruck verbracht. Sowohl am Fahrrad als auch am Auto entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.