Umfrage: Mehrheit für Absage des Faschingsumzuges

Ein schrecklicher Anschlag hat sich Samstagnachmittag, am 15. Februar 2025, in Villach ereignet, ein 14-jähriger Jugendlicher wurde dabei getötet, mehrere weitere Personen zum Teil schwer verletzt. Der Täter, ein 23-jähriger Syrer, hat sich innerhalb der letzten drei Monate über „TikTok“ radikalisiert. Alle Informationen zum Anschlag findet ihr auch hier in unserem Liveticker. Viele Villacher fragen sich nun, was mit dem Faschingsumzug Anfang März passiert. Das ist noch nicht gänzlich geklärt, aktuell sucht man auch nach möglichen Alternativen. Wir haben euch auf Instagram gefragt, ob ihr denkt, dass der Umzug stattfinden soll.

„Respektlos, lachend an der Stelle vorbei zu gehen, wo jemand starb“

Eines vorweg: Die Meinungen zu dem Thema könnten nicht unterschiedlicher sein. Stand 18.20 Uhr haben fast 5.000 Personen abgestimmt, wobei 40 Prozent (1.956 Personen) finden, dass der Umzug stattfinden soll und 60 Prozent (2.927 Menschen), dass er abgesagt werden soll. „Ich würde nicht feiern gehen und lachen, tanzen und so tun, als wäre nichts passiert“, meint dazu etwa jemand. Eine weitere Person fände es „respektlos, lachend an der Stelle vorbei zu gehen, wo jemand starb“.

„Genau das will ja der IS…“

Wieder andere meinen jedoch auch, dass man sich nicht einschüchtern lassen dürfe: „Genau das will ja der IS.“ Und ein weiterer: „Wir sollten ihn halten, denn wir sollten unsere Traditionen nicht wegen eines Idioten aufgeben.“ Gleichzeitig merkt jemand anderes an: „Aus Respekt zu den Opfern sollte abgesagt werden. Nicht aus Angst vor diesen A…..“. Während die einen von „Brauchtum“ sprechen, fänden es die anderen „bodenlos, wenn der Lauf stattfindet, wo er gestorben ist“.

„Angehörige sollen entscheiden“

Aber es werden auch andere Alternativen angesprochen. So schreiben viele davon, dass der Umzug verschoben werden sollte, wieder andere wünschen sich eine andere Route. Ein Leser würde die Angehörigen entscheiden lassen, ob der Faschingsumzug stattfinden sollte oder nicht. Wieder andere glauben, „dass viele sowieso nicht hingehen würden“. Das bestätigt eine Leserin: „Leider habe ich Angst, dass ich als Faschings-Fan mich nicht traue, am Fasching-Samstag zu gehen.“ Ob der Umzug nun stattfinden wird oder nicht und in welcher Form und an welcher Route, wird in den kommenden Tagen entschieden. Zu einer Entscheidung ist man am heutigen Montag, 17. Februar 2025, jedenfalls noch nicht gekommen. Mehr dazu hier: Villacher Faschingsumzug wackelt weiter – Krisenstab ohne Ergebnis.