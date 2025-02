Illegales Bordell in Wels: 7.000 Euro sichergestellt – Zwei Festnahmen

Veröffentlicht am 17. Februar 2025, 18:58 / ©APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART

Durch intensive Ermittlungsarbeit des Landeskriminalamtes Oberösterreich konnte ein Zuhälter-Ring in Wels aufgedeckt werden. Zwei ungarische Täter, eine 37-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann, stehen im Verdacht, seit September 2024 zwei Landsfrauen sexuell ausgebeutet und sich an deren Prostitution bereichert zu haben.

Frauen in finanzieller Not ausgebeutet

Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Verdächtigen die wirtschaftliche Notlage der ungarischen Frauen ausnutzten. Die Prostituierten mussten die Einnahmen aus der illegalen Wohnungsprostitution direkt an die Zuhälter abführen – mindestens die Hälfte des Geldes, das sie durch Freier erhielten.

EU-Haftbefehl vollstreckt

Am 11. Februar 2025 schlugen die Zielfahnder des Landeskriminalamtes Oberösterreich zu: Gegen 11.15 Uhr nahmen sie den 39-jährigen Ungarn in Wels fest. Gegen ihn lag ein aufrechter EU-Haftbefehl aus Ungarn vor. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten über 7.000 Euro – Bargeld, das aus der Zuhälterei stammen soll.

Illegales Bordell kontrolliert

Im Zuge der Ermittlungen kontrollierte das Landeskriminalamtes ein illegales Bordell in Wels. Dort trafen die Einsatzkräfte nicht nur die beiden ausgebeuteten Frauen an, sondern identifizierten eine 37-jährige Ungarin als zweite Zuhälterin. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete umgehend ihre Festnahme an.

Einnahmen im fünfstelligen Bereich

Laut den bisherigen Ermittlungen dürfte sich die Einnahme aus der Ausbeutung der zwei Frauen bereits im mittleren fünfstelligen Eurobereich bewegen. Die beiden Festgenommenen wurden in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Die Behörden ermitteln weiter.