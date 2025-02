„Tag der Sportvereine“: Steirische Vereine zu Handballspiel eingeladen

Am 22. Februar wird in Graz der "Tag der Sportvereine" gefeiert.

Am 22. Februar 2025 spielt die HSG Holding Graz gegen den ALPLA HC Hard. Im Rahmen dieses Spiels findet der „Tag der Sportvereine“ statt. Steirische Vereine können sich bis zu 500 Freitickets sichern. Anmeldungen sind bis zum 20. Februar per E-Mail mit der gewünschten Ticketanzahl möglich.

Einladung für steirische Sportvereine zum Handballspiel

Mit der Aktion soll steirischen Sportvereinen die Möglichkeit gegeben werden, ein Handballspiel im Raiffeisen Sportpark Graz mitzuerleben. „Wir möchten den anderen steirischen Sportvereinen zeigen, was die Arena alles zu bieten hat und vor allem unseren Sport, den Handball, ein wenig näherbringen“, sagt Clubmanager Michael Schweighofer.

Teilnahme für Sportvereine in der Steiermark

Das Angebot richtet sich an alle Sportvereine in der Steiermark. Teilnahmeberechtigt sind aktive Vereinsmitglieder. Pro Verein ist eine Anmeldung mit der Gesamtanzahl an Tickets erforderlich.