Villach in Trauer: Regionsgespräch auf 6. März verschoben

Mit großer Trauer und Bestürzung reagiert die Region Villach-Umland auf den schrecklichen Anschlag in Villach am Samstag, 15. Februar 2025. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Opfern, ihren Familien und allen, die von dieser Tragödie betroffen sind“, teilt das Team der Region Villach-Umland mit. Aus Respekt und Solidarität mit den Betroffenen wurden alle geplanten Veranstaltungen dieser Woche abgesagt. „In diesen schweren Stunden stehen wir als Gemeinschaft zusammen und trauern um die Opfer“, so das Statement.

Regionsgespräch auf 6. März 2025 verschoben

Das für diese Woche geplante 2. Regionsgespräch Villach-Umland wird auf Mittwoch, den 6. März 2025 verschoben. Ort und Uhrzeit bleiben gleich: tpv Technologiepark Villach, Europastraße 14, ab 17 Uhr. „Lasst uns in dieser schweren Zeit zusammenhalten.“, betont das Team der Region Villach-Umland.