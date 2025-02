Klimawandel und Starkregen: Uni Graz erforscht Veränderungen

Durch den Klimawandel nehmen Extremwetterereignisse zu. Zu den Ursachen von Flutkatastrophen wie der im Sommer 2021 entlang der Ahr oder zuletzt in Niederösterreich und im spanischen Valencia gehören abgeschnürte Höhentiefs, also Stürme, die häufig große Regenmengen mit sich bringen. Das Wegener Center der Universität Graz hat jetzt erstmals untersucht, wie sich diese Stürme im Kontext des Klimawandels verändern könnten.

Höhentiefs im Klimawandel: Häufigere Starkregen im Frühling erwartet

„Wir rechnen damit, dass anhaltende Höhentiefs nördlich des 40. Breitengrads und in Ostasien schon früher im Jahr auftreten werden. Insbesondere Kanada, Nordeuropa, Sibirien und der Norden Chinas müssen sich auf häufigeren langanhaltenden Starkregen im Frühling einstellen“ erklärt Projektleiter Douglas Maraun. Die Ergebnisse wurden kürzlich im Fachjournal „Communications Earth & Environment“ veröffentlicht.

Untersuchung zur Veränderung von abgeschnürten Höhentiefs im Klimawandel

Ein abgeschnürtes Höhentief ist ein Tiefdruckgebiet, das in mehreren Kilometern Höhe liegt und sich von der Polarfront abgetrennt hat. Da es oft mehrere Tage an einem Ort bleibt, verursacht es dort häufig langanhaltende Starkniederschläge. Trotz der gravierenden Auswirkungen solcher Stürme gab es bisher nur wenig Forschung dazu, wie sich diese im Zuge des Klimawandels verändern könnten. Wissenschaftler des Wegener Centers der Universität Graz haben diese Frage nun in Zusammenarbeit mit Forschern der Universität Reading in Großbritannien und des Instituts für Atmosphären- und Klimawissenschaften in Bologna, Italien, erstmals eingehend untersucht.

Forschungsmethoden und Erkenntnisse zu den Veränderungen von Höhentiefs

Aditya Mishra, Erstautor der Studie, erklärt: „Wir haben 18 verschiedene aktuelle Klimamodelle im Hinblick auf solche Stürme analysiert. Alle sechs Stunden wurden aus den Modellen Wetterkarten ausgelesen und anhand dieser die Zugbahnen und die Intensität der Höhentiefs untersucht.“ Durch den Vergleich der Modelle können die Forscher:innen zuverlässige Aussagen über Veränderungen treffen. Mishra fasst zusammen, dass sich diese Stürme mit dem Klimawandel generell weiter nach Norden verschieben und ihre Saison sich vom Sommer und Herbst weiter in den Frühling ausdehnt. Nach dem Abschluss seines Doktorats an der Universität Graz setzt er seine Forschung jetzt an der Universität Uppsala in Schweden fort.

Prävention als Schlüssel im Umgang mit Extremwetterereignissen

Ob ein Starkregenereignis zu einer Katastrophe führt, hängt auch davon ab, welche präventiven Maßnahmen ergriffen wurden. Douglas Maraun betont, dass durch gezielte Maßnahmen wie Renaturierung und effektive Frühwarnsysteme ein gewisser Schutz vor Extremwetter und den Auswirkungen des Klimawandels erreicht werden kann.