Unfall auf Baustelle in Glanegg: Arbeiter stürzt auf Betonboden

Am Vormittag

Veröffentlicht am 17. Februar 2025, 20:31 / ©Daniel Zebedin

Am Vormittag des Montags, 17. Februar ereignete sich auf einer Baustelle in Glanegg ein Arbeitsunfall. Dabei stürzte ein 35-jährige Bauarbeiter aus Polen im Zuge von Schalungsarbeiten aus einer Höhe von ca. 3,5 Meter auf den darunterliegenden Betonboden. Der Arbeiter zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde durch den Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.