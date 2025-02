Beim Kreisverkehr: Auto-Lenker kollidiert mit E-Bike-Fahrer

Nach der Kollision am Kreisverkehr Guggenmoosstraße wurde der verletzte 58-jährige E-Bike-Fahrer ins Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert.

Veröffentlicht am 17. Februar 2025, 20:34 / ©Screenshot Google Street View

Am frühen Montagnachmittag, 17. Februar kollidierte im Bereich eines Kreisverkehrs der Guggenmoosstraße in der Stadt Salzburg ein Auto Lenker mit einem Fahrradfahrer. Dabei prallte aus bislang unbekannter Ursache ein 31-jähriger Türke mit einem 58-jährigen E-Bike Lenker aus Deutschland zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte der 59-Jährige zu Boden und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Alkotests verliefen negativ.