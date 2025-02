Villach-Attentat: Passanten winkten Sanitäter herbei

Das schreckliche Attentat in Villach, bei dem Samstagnachmittag, am 15. Februar 2025, unter anderem ein 14-jähriger Jugendlicher getötet wurde, bereitet den Menschen weiterhin Sorgen und sorgt für Angst in der Bevölkerung. Als Erstes am Unglücksort war am Samstag übrigens der Samariterbund – und das ganz zufällig, wie der stellvertretende Leiter des Rettungsdienstes, Oliver Kropf, im Gespräch mit 5 Minuten erklärt.

„Die drei haben es in dem Moment nicht so wahrgenommen…“

„Die drei Sanitäter haben es in dem Moment nicht so wahrgenommen, es war aber eine gefährliche Situation“, so Kropf. Sie seien nämlich nicht alarmiert worden, lediglich die Passanten vor Ort hätten sie hingewunken. Niemand hätte gewusst, was wenige Augenblicke zuvor hier geschehen ist. Auch die Polizei sei noch nicht da gewesen. Für gewöhnlich müssten sich die Sanitäter in diesem Fall zurückziehen, bis die Lage sicher sei.

Unklar, ob Täter zu dieser Zeit schon außer Gefecht war

Jedenfalls hätten sich die drei Ersthelfer daraufhin auf die Verletzten aufgeteilt, einer sei bei dem schließlich verstorbenen 14-Jährigen gewesen und hätte mit dem Notarzt dann auch noch Reanimationsmaßnahmen durchgeführt. Ein weiterer hätte den Verletzten mit der Stichwunde im Bauch versorgt, der Dritte die Lage koordiniert. Ob der 23-jährige Syrer, der dieses Blutbad angerichtet hatte, zu diesem Zeitpunkt bereits außer Gefecht war, haben danach alle drei nicht mehr sagen können. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz wurden dann schlussendlich die Verletzten versorgt, eines der Opfer wurde vom Samariterbund ins Krankenhaus nach Klagenfurt gebracht. Alle Infos zu dem Attentat findet ihr übrigens auch hier in unserem Liveticker.

Steht der Villacher Faschingsumzug vor dem Aus?

Die Sicherheitsbedenken und Angstgefühle sind aktuell übrigens allumfassend in Villach. Auch der Faschingsumzug am 1. März steht daher in den Sternen, auch die Mehrheit der 5 Minuten-Leser spricht sich dagegen aus. Mehr dazu hier: Umfrage: Mehrheit für Absage des Faschingsumzuges.