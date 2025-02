Eingesperrter Mann stürzt bei Abseilversuch sechs Meter in die Tiefe

In Wörgl stürzte ein 48-Jähriger beim Abseilversuch vom Balkon sechs Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.

Am Montag, 17. Februar 2025, um 16.20 Uhr, stürzte ein 48-jähriger Österreicher in Wörgl vom Balkon im 2. Stock einer Wohnanlage. Der Mann war am Morgen versehentlich in der Wohnung eingesperrt worden und wollte deshalb mit einem Seil vom Balkon hinunterklettern. Er verknotete dazu ein Seil am seitlichen Balkon und kletterte ca. einen Meter abwärts, als das Seil riss.

Schwer verletzt

Er konnte sich nicht mehr halten, stürzte ungefähr 6-7 Meter ab und schlug auf einem am Haus angrenzenden Schotterbett auf. Er wurde schwer verletzt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.