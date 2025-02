Arbeitsunfall in Terfens: 25-Jähriger bei Kranarbeiten schwer verletzt

In Terfens kam es bei Kranarbeiten zu einem Unfall.

Veröffentlicht am 17. Februar 2025, 20:47

Am Sonntag, 17. Februar 2025, um 13.40 Uhr, kam es in Terfens/Umlberg im Zuge der Errichtung eines landwirtschaftlichen Gebäudes zu einem Arbeitsunfall. Ein 25-jähriger Österreicher verlegte gemeinsam mit einem 55-jährigen Österreicher als Kranfahrer Deckenplatten auf den Kellerwänden des Rohbaus. Nach dem Absenken und der Positionierung der fünften Deckenplatte löste der 25-Jährige das Gehänge von der Deckenplatte.

Er wurde schwer verletzt

Der Kranfahrer hob den Kran wieder in die Höhe, um eine weitere Platte zu holen. Aus bisher unbekannten Gründen stürzte das Ausgleichs-Gehänge auf die darunter befindliche Deckenplatte. Der 25-Jährige wurde dabei durch eine Kette an der Schulter und am Rücken getroffen und schwer verletzt. Er wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.