Brand im Pressehaus St. Pölten: Feuer in Abluftanlage einer Druckmaschine

Am Montag, 17. Februar 2025 kam es im Pressehaus Niederösterreich in St. Pölten zu einem Brand. Wie die NÖN berichtet, fing die Abluftanlage einer Druckmaschine in der Maschinenhalle Feuer. Gegen 17 Uhr soll der Feueralarm geklingelt haben, kurz darauf soll die erste Feuerwehr in der Breiteneckerstraße eingetroffen sein.

Niemand verletzt

Insgesamt standen laut NÖN 35 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Atemschutztrupps sollen in und auf der Halle tätig gewesen sein, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Zusätzlich seien auch Rettungskräfte des Samariterbundes St. Georgen, des Roten Kreuzes sowie die Polizei vor Ort gewesen. Verletzt soll niemand sein. Die Feuerwehr vermutet als Brandursache Papierschnitzel, die sich in der Lüftung entzündet hatten.