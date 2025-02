Schlägerei in Sauna: Mehrere Verletzte

Am Wochenende

Veröffentlicht am 17. Februar 2025, 21:14 / ©Pexels/ Max Vakhtbovycn

Laut oe24 kam es am Wochenende im Wellnessbereich des Eurothermen Resorts Bad Hall zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Zwei Gruppen von Rumänen gerieten in der Sauna in Streit, dessen Auslöser noch unklar ist. Der Konflikt eskalierte schnell, und die Männer prügelten wild aufeinander ein.

Der Vorfall hatte sich anders abgespielt

Wie oe24 berichtet, forderte die Schlägerei drei bis vier Verletzte. Der Vorfall sorgte auch in den sozialen Medien, besonders auf Facebook, für hitzige Diskussionen. Die Polizei bestätigte, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Allerdings, so die Beamten, habe sich der Vorfall anders abgespielt, als es in den sozialen Netzwerken dargestellt wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2025 um 21:25 Uhr aktualisiert