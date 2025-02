Wetterprognose für Wien: Sonne nach Wolken – bis zu 1 Grad

Wie wird das Wetter am Dienstag in Wien?

Wie wird das Wetter am Dienstag in Wien?

Laut GeoSphere Austria startet der Dienstag in Wien mit dichten Wolkenfeldern. Dabei können am Vormittag vereinzelt Schneeflocken fallen. Ab dem Nachmittag bessert sich das Wetter: Die Wolkendecke lockert auf, und die Sonne zeigt sich wieder. Der Wind bleibt schwach und weht aus nördlicher Richtung. Die Nachmittagstemperaturen steigen auf rund plus 1 Grad, so die GeoSphere Austria.