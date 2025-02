Nach Attentat: So wird Betroffenen jetzt geholfen

Es waren schreckliche, abscheuliche Momente, die sich in Villach Samstagnachmittag, 15. Februar 2025, abgespielt haben, als ein 23-jähriger Syrer auf mehrere Menschen wahllos eingestochen und dabei unter anderem einen 14-jährigen Jugendlichen getötet hat. Derweil haben zahlreiche Hilfsangebote bereits angefangen, einige weitere starten dieser Tage. Wir haben einen kleinen Überblick für euch.

Kriseninterventionsteams an den Schulen

Sowohl in Klagenfurt als auch in Villach waren in den Schulen Montagvormittag Kriseninterventionsteams, um die Schüler zu betreuen und Fragen zu beantworten. Dies vor allem auf den Schulen, wo Opfer des Anschlags – allen voran jener 14-jährige Villacher, der verstorben ist – hingegangen sind bzw. noch hingehen. So wurden vor vielen Schulen in Kärnten auch schwarze Flaggen gehisst.

Betroffenencafés in Villach

Doch das ist bei weitem noch nicht alles. Die Stadt Villach und das Rote Kreuz veranstalten gemeinsam Betroffenencafés in der Draustadt. In den kommenden Tagen können Betroffene des Attentats in den Bambergsaal kommen und Unterstützung in Form von Gesprächen mit speziell ausgebildeten Mitarbeitern des Roten Kreuzes erhalten. „Wir wollen niemanden mit seiner Trauer alleine lassen, ganz besonders die Angehörigen, Freunde und Bekannte der Opfer“, so Bürgermeister Günther Albel. Generell sind 15 Personen vom Roten Kreuz derzeit in ganz Kärnten zur Krisenintervention unterwegs.

Rahmendaten der Betroffenencafés: Was : Betroffenencafés

: Betroffenencafés Wo : Bambergsaal, Moritschstraße 2, Villach

: Bambergsaal, Moritschstraße 2, Villach Wann: Dienstag und Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 13 bis 16 Uhr

Kostenlose psychosoziale Gespräche auch in Wernberger Praxis

Kostenlose Gespräche mit psychosozialen Beratern können auch in der „Praxis Querkopf“ gemacht werden, wie die Gemeinde Wernberg auf Facebook nun mitteilt. das sei noch bis Donnerstag, 20. Februar 2025, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr beim Oberpfälzerweg 4 in Wernberg möglich. Man wolle dort bei allen Altersgruppen „allen Emotionen einen Platz geben, gemeinsam darüber sprechen und bedürfnisorientiert da sein“. Alle Informationen zum Attentat in Villach findet ihr übrigens auch hier in unserem Liveticker.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2025 um 21:51 Uhr aktualisiert