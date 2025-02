Bus-Problem für Schüler in Tschinowitsch gelöst

Ab Dienstag, 18. Februar 2025, bleibt in Villach-Tschinowitsch wieder ein Bus stehen.

Veröffentlicht am 17. Februar 2025, 21:56 / ©Screenshot "Google Streetview"

Weißer Rauch aus dem Süden Villachs! Im Problem um den Schülerbusverkehr in Tschinowitsch gibt es nämlich eine Lösung, wie die Stadt Villach nun berichtet. Diese würde sichern, dass die Kinder bereits ab Dienstag, 18. Februar 2025, wieder wie bisher gewohnt mit dem Bus in die Schule kommen. Der Bund hatte den Busverkehr bzw. die Zuschüsse dafür mit Montag, 17. Februar, eingestellt. Der Grund: In „zumutbarer Nähe“ würde sich eine Bushaltestelle des öffentlichen Stadtbusverkehrs befinden.

„Es ist weder serviceorientiert noch logisch…“

Sämtliche Busangelegenheiten sollen nun jedenfalls vom Mobilitätsreferat der Stadt abgewickelt werden, heißt es in einer Aussendung der Draustadt weiter. „Es ist weder serviceorientiert noch logisch, ein Thema wie den Schülerbusverkehr in zwei verschiedenen Abteilungen zu bearbeiten. Der Schulbus fährt ab morgen, Dienstag, wie bisher gewohnt“, so auch Bürgermeister Günther Albel.