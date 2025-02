Kaiser nach Villach-Attentat: „Werde alles in meiner Macht stehende tun“

Der IS beansprucht diverse Attentaten meist über Messengerdienste wie Telegramm für sich. Wie 2024 in Moskau oder in Istanbul. In Villach ist das laut der internationalen Nachrichtenagentur Reuters – zumindest noch nicht – der Fall:

IS has not claimed responsibility for the attack so far. However, the media section of IS’s Afghan branch, Islamic State Khorasan (ISIS-K), recently circulated a post by IS calling for lone wolf attacks in America and Europe following a New Year attack in New Orleans, according to SITE Intelligence.

Bisher hat der IS keine Verantwortung für den Anschlag (Anmerkung der Redaktion: in Villach) übernommen. Allerdings verbreitete die Medienabteilung des afghanischen IS-Ablegers, Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISIS-K), laut SITE Intelligence kürzlich einen Beitrag des IS, in dem zu Einzelattentaten in Amerika und Europa aufgerufen wurde. Dies erfolgte im Zusammenhang mit einem Anschlag zu Neujahr in New Orleans.

The bloodshed in Villach followed the thwarting of a plot in August to carry out a suicide attack at a Taylor Swift concert in Vienna by a teenager who had also sworn loyalty to IS.

Das Blutvergießen in Villach folgte auf die Vereitelung eines Anschlagsplans im August, bei dem ein Selbstmordattentat auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien verübt werden sollte. Hinter dem Plan stand ein Jugendlicher, der ebenfalls dem IS die Treue geschworen hatte.

Daten des Washingtoner Instituts für Nahostpolitik zeigen indes, dass die Zahl der vom IS beanspruchten Anschläge generell zurückgegangen ist. Der mutmaßliche Täter gab jedoch bereits gegenüber der Polizei zu, einen Treueschwur auf den IS geleistet zu haben. In seiner Wohnung hatte er IS-Fahnen an der Wand. Die Tatwaffe, ein Klappmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge, hatte er sich erst drei Tage vor der Tat gekauft, berichteten die „Salzburger Nachrichten“.