Mit Messer bedroht: Mutige Mitarbeiterinnen verhindern Raub

In einem Geschäft in Klagenfurt kam es am 17. Feber zu einem versuchten schweren Raub. Ein 45-jähriger Mann betrat gegen 16 Uhr das Geschäft und forderte von einer Mitarbeiterin einen geringen Geldbetrag. Sie weigerte sich, ihm das Geld zu geben. Daraufhin wurde der Mann nervös und griff nach der Kassa. Eine zweite Angestellte hielt die Kassa fest und forderte ihn auf, seine Hände zurückzuziehen. Der Mann kam der Aufforderung nach.

Mitarbeiterin wollte Messer verstecken

„Währenddessen brachte eine der Mitarbeiterinnen Messer, die sich aus Sicherheitsgründen hinter der Kassa befanden, in einen Nebenraum, um zu verhindern, dass der Mann darauf zugreifen konnte“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten. Der 45-Jährige folgte ihr jedoch in den Raum, nahm ein Messer aus einem Behälter und bedrohte beide Angestellten mit dem Umbringen. Die Mitarbeiterinnen alarmierten umgehend die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte versuchte der Tatverdächtige zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Nach seiner Einvernahme ordnete die Staatsanwaltschaft die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.