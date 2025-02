Schlägerei an Innsbrucker Tankstelle hinterlässt Schwerverletzten

Am Montagabend, dem 17. Februar 2025, gegen 18.22 Uhr entwickelte sich an einer Tankstelle in Innsbruck eine verbale Auseinandersetzung, die gewaltsam eskalierte.

Am Montagabend, dem 17. Februar 2025, gegen 18.22 Uhr entwickelte sich an einer Tankstelle in Innsbruck eine verbale Auseinandersetzung, die gewaltsam eskalierte.

Am Montagabend, dem 17. Februar 2025, gegen 18.22 Uhr entwickelte sich an einer Tankstelle in Innsbruck eine verbale Auseinandersetzung, die gewaltsam eskalierte. Ein 24-jähriger Palästinenser griff einen 29-jährigen Österreicher an, indem er ihm unvermittelt mehrfach mit beiden Fäusten ins Gesicht schlug. Der 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste umgehend in die Klinik Innsbruck gebracht werden. „Im Anschluss an die Tat verließ der Palästinenser die Örtlichkeit und ist seitdem flüchtig. Der 29-jährige Österreicher wurde schwer verletzt und in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Weitere Erhebungen sind im Gange“, heißt es seitens der Polizei abschließend.