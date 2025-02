Erneute Bankomatsprengung in Niederösterreich – Ermittlungen laufen

In Korneuburg wurde ein Bankomat am Bahnhof gesprengt. Zeugen werden gesucht.

In der Nacht auf Dienstag wurde der Bankomat am Bahnhof Korneuburg in Niederösterreich gesprengt. Die mutmaßlichen Täter konnten mit einem schwarzen Auto entkommen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wartebereich der ÖBB zerstört

Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager ereignete sich die Explosion um 2.47 Uhr. Der Wartebereich der ÖBB wurde dabei völlig zerstört. Glücklicherweise gibt es keine Hinweise auf Verletzte. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren. Die Verdächtigen sollen mit einem leistungsstarken schwarzen Fahrzeug geflüchtet sein. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zusammenhang mit früheren Fällen unklar

Erst vor zwei Wochen wurde ein Bankomat in einer Bankfiliale in Gänserndorf gesprengt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Personen, die in der Nacht auf Dienstag verdächtige Beobachtungen in Korneuburg gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.