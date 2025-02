Größte Whisky Messe Österreichs kehrt nach Graz zurück

Nach dem Erfolg des Vorjahres erwarten die Besucher nicht nur eine breite Palette an Whiskys und Whiskeys, sondern auch Rum, Gin und andere Spirituosen.

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 07:15 / ©OurWhisky Foundation/Pixabay

Nach dem Erfolg des Vorjahres erwarten die Besucher nicht nur eine breite Palette an Whiskys und Whiskeys, sondern auch Rum, Gin und andere Spirituosen. Die Messe richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Connaisseurs und bietet eine Plattform für Gastronomie, Handel und Kultur.

Whisky vs. Whiskey: Der Unterschied zwischen „Whisky“ und „Whiskey“ liegt nicht nur in der Schreibweise, sondern auch in der geografischen Herkunft und den Produktionsmethoden. Whisky wird typischerweise in Schottland und Kanada produziert. In diesen Ländern ist die Schreibweise ohne „e“ üblich.

Whiskey hingegen ist die bevorzugte Schreibweise in den USA und Irland.

50 Aussteller präsentieren Vielfalt und Expertise in Spirituosenherstellung

Rund fünfzig Aussteller, darunter renommierte Hersteller und Importeure sowie neue Gesichter auf dem Markt, werden ihre Produkte vorstellen. Die Messe bietet umfangreiche Informationen über die Rohstoffe und Herstellungsmethoden der verschiedenen Spirituosen. Dazu kommen spannende Masterclasses mit Vorträgen und geführten Verkostungen, die den Besuchern tiefe Einblicke in die Welt der edlen Destillate ermöglichen.

Von schottischer Küche bis Live-Performances

Das Rahmenprogramm verspricht Unterhaltung für jeden Geschmack: von schottischem Food im NOVAPARK Restaurant über Live-Performances von Pipes and Drums und der O‘ Kelly Irish Dance Academy bis hin zu einem Tattoo- und Barbershop. Für das leibliche Wohl sorgen zudem die Piano Bar „Corrida“ und die 80s Flieger Bar. Der Kartenvorverkauf endet am 17. März 2025, mit der Möglichkeit, am Veranstaltungstag noch Restkarten zu ergattern. Weitere Informationen und Tickets findest du unter www.whisky-messe.at.