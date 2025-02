Graz: 61-Jährige bei schwerem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Ein Pkw Lenker (67) stieß Sonntagmittag, 16. Februar 2025, in der Merangasse gegen eine 61-jährige Fußgängerin. Die Rettung transportierte die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in das LKH Graz.

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 07:33 / ©Screenshot "google streetview"

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr, als der Lenker in nördlicher Richtung unterwegs war. Im Kreuzungsbereich mit der Morellenfeldgasse kollidierte er mit der Fußgängerin, die vermutlich bei Rotlicht die Straße überquerte, wie die Polizei mitteilt. Die Frau war in Begleitung ihres Mannes, der den Unfall unverletzt überstand. Die Verletzte wurde umgehend von der Rettung in das LKH Graz gebracht, wo sie um ihr Leben kämpft. „Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Verkehrsinspektion des Stadtpolizeikommandos Graz geführt“, heißt es seitens der Polizei abschließend.