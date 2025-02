300-Tonnen-Trafo für Umspannwerk Simmering kam per Zug

Die Wiener Netze erweitern laufend ihre Infrastruktur, um die sichere Stromversorgung der Stadt zu gewährleisten. Neben 20.800 Kilometern an Leitungen betreiben sie 47 Umspannwerke und 11.000 Trafostationen. Jetzt wurde ein echtes Schwergewicht angeliefert: Ein 300 Tonnen schwerer Transformator erreichte das neue Umspannwerk Simmering per Güterwaggon.

Leistung für hunderttausende Haushalte

Der neue Riesen-Trafo bringt eine Leistung von 300 Megawatt – das entspricht der Energie von 60 Millionen LED-Lampen oder 375.000 Staubsaugern. Mit seiner Größe eines Einfamilienhauses ist er eine beeindruckende Ingenieursleistung. Er ist einer von fünf Transformatoren, die im neuen Umspannwerk Simmering installiert werden. Das Werk soll 2026 in Betrieb gehen.

150 Millionen Euro für eine stabile Versorgung

„Die Wiener Netze investieren rund 150 Millionen Euro in das neue Umspannwerk, damit die Wienerinnen und Wiener auch in Zukunft sicher und verlässlich mit Strom versorgt werden können“, betonte Stadtrat Peter Hanke, der die Anlieferung des Giganten live verfolgte.

Wie funktioniert ein Umspannwerk?

Umspannwerke spielen eine zentrale Rolle im Stromnetz. Sie wandeln Hochspannung in Mittelspannung um, damit Energie effizient mit wenig Verlusten übertragen werden kann. Transformatorstationen sorgen dann dafür, dass die Mittelspannung in Niederspannung umgewandelt wird – genau die Spannung, die Haushalte benötigen. So sorgt auch der neue Trafo dafür, dass in Wiens Haushalten das Licht nicht ausgeht.