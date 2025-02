Graz wird zur Kreativhauptstadt: Kunst & Designmarkt in der Seifenfabrik

Am 5. und 6. April 2025 verwandelt sich die Seifenfabrik Graz in einen Treffpunkt für Kreativschaffende und Designliebhaber.

Veröffentlicht am 18. Februar 2025

Am 5. und 6. April 2025 verwandelt sich die Seifenfabrik Graz in einen Treffpunkt für Kreativschaffende und Designliebhaber. Der Kunst & Designmarkt bietet die Gelegenheit, über 160 Aussteller zu entdecken, die von handgemachter Mode und Schmuck bis zu einzigartigen Möbelstücken alles fernab des Mainstreams präsentieren. Neben der Möglichkeit, einzigartige Kunstwerke und Designprodukte zu erwerben, können Besucher an Workshops teilnehmen und ihre eigene Kreativität entfalten. Kulinarische Highlights runden das Markterlebnis ab und machen das Wochenende zu einem Fest für alle Sinne.