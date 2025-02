Tierisches Spektakel: Darum sind gerade so viele Fische im Lendkanal

Wer in den vergangenen Tagen am Lendkanal in Klagenfurt spazieren ging und in der Villacher Straße einen Blick unter die Unterführung warf, bekam ein tierisches Schauspiel zu sehen. Unzählige Fische tummelten sich dort im kühlen Nass. Doch was steckt dahinter?

Unterführung ist Winterlager für Fische

Auf Anfrage von 5 Minuten gab die Stadt Klagenfurt bekannt, dass es sich dabei um kein unübliches Phänomen handelt und dass der Fischschwarm einen guten Grund hat: „Das Thema ist bekannt und es ist auch normal. Die Fische fühlen sich dort geschützt (z. B. vor Kormoranen)“, erklärt Valentin Unterkircher von der StadtKommunikation Klagenfurt. Darum haben die Fische die Unterführung als Winterlager auserkoren. Laut Unterkircher können ähnliche Phänomene auch in anderen Gewässern beobachtet werden. Auch welche Fische sich dort hauptsächlich aufhalten, konnte Unterkircher nach Anfrage bei der Umweltabteilung der Stadt klären: „Es dürfte sich bei den Fischarten vermutlich um Lauben, Aiteln und Rotaugen handeln.“