Ekelfund in Arnoldstein: Fleischabfälle in der Natur entsorgt

Vergangene Woche traute der Bezirksleiter Villach der Kärntner Bergwacht, Jürgen Misotitsch, seinen Augen nicht. Auf einem Feldweg entlang der Gail im Gemeindegebiet Arnoldstein fand er unzählige Fleischabfälle. Und da war so einiges dabei: „20 Kilo Bratwürste, Grillhühner, Rindszungen mit der Wurzel, große Fleischstücke von vier bis fünf Kilo“, schildert Misotitsch gegenüber 5 Minuten die Situation. Er vermutete, dass die Fleischstücke entweder abgelaufen waren oder dass jemand vielleicht eine Kühltruhe entsorgt hatte. Diesbezüglich ist er sich jedoch nicht sicher, da insgesamt sehr viel Fleisch entsorgt wurde.

Fleischabfälle wurden rasch entsorgt

Da auf dem beliebten Spazierweg auch viele Hundehalter mit ihren Vierbeinern unterwegs sind, kam auch rasch der Verdacht auf, dass die Fleischstücke präpariert sein könnten. „Giftköder kann man nicht ausschließen“, erklärt der Chef der Bergwacht im 5-Minuten Interview. Da in dieser Situation Gefahr im Verzug war, wurden die Fleischstücke schnell entsorgt. Die verständigte Bezirkshauptmannschaft gab der Gemeinde Bescheid, der Wirtschaftshof entfernte die Fleischabfälle. Auch der Amtstierarzt wurde kontaktiert. „Ob letztendlich Gift drin war, kann man nicht sagen, aber es waren keine Glassplitter oder Ähnliches sichtbar“, so Misotitsch.

©Jürgen Misotitsch Rund 20 Kilo Bratwürste waren unter den Fleischabfällen, … ©Jürgen Misotitsch … die am 10. Feber in Arnoldstein gefunden wurden.

Bergwacht appelliert: „Das gehört fachgerecht entsorgt!“

Doch wer entsorgt so viele Fleischabfälle einfach so in der freien Natur? Mit dieser Frage beschäftigt sich nun die Polizei Arnoldstein, die gemeinsam mit der Bergwacht den Fundort besichtigte. Auf dem Feldweg neben der Gail wird es jedoch nicht einfach werden, jemand Verdächtiges zu finden. Seitens der Bergwacht hat man jedenfalls keine Freude mit derartiger Umweltverschmutzung: „Du lockst damit alle Tiere an, vor allem Aasfresser: Bären, Füchse, Wölfe“, erklärt Misotitsch. Da das Fleisch jedoch draußen weiter verderben würde, sei es auch nicht gut für die Tiere. Er appelliert an die Bevölkerung, Fleischabfälle korrekt zu entsorgen und nicht in der Natur. „Das ist nicht besser als Elektroschrott, das gehört fachgerecht entsorgt!“, betont er.