Die „Wilden Alten“ bringen politische Botschaft ins Grazer Volkshaus

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 08:54 / ©Stadt Graz/Fischer

Sie sind in der Pension, aber keineswegs leise: Die „Wilden Alten“ stehen für ein kreatives Engagement gegen Hass, Intoleranz und Populismus. Mit ihrem neuen Programm „Nie wieder!“ setzen sie ein starkes Zeichen gegen Faschismus und Krieg. Am Freitag, dem 21. Feber 2025, um 19 Uhr treten sie im Maria-Cäsar-Saal des Grazer Volkshauses auf – der Eintritt ist frei.

„Wilde Alten“ setzen mit Kunst ein Zeichen gegen Faschismus und Intoleranz

Das Projekt des Künstlers Otto Köhlmeier richtet sich an ältere Menschen, die ihre Lebenserfahrung und Kreativität nutzen, um gesellschaftspolitische Veränderungen anzustoßen. Durch Theater, Kabarett und Musical setzen sie sich für eine bessere Zukunft ein. „Im heurigen Gedenkjahr erinnern wir an die Befreiung Österreichs vom Faschismus vor 80 Jahren“, so KPÖ-Landesvorsitzender Robert Krotzer. Ihr Stück soll nicht nur aufklären, sondern auch Mut machen, sich gegen Rassismus und neofaschistische Ideologien zu engagieren.