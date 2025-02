Flammen im Heizungsraum: Personen konnten sich ins Freie retten

In Völkermarkt brach am Dienstagvormittag ein Brand aus.

In Völkermarkt kam es am frühen Vormittag des 18. Feber zu einem Feuer in einem Heizungsraum in einem Privathaus, wie Benjamin Hanschitz, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Völkermarkt, auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte. „Um 8.24 wurden wir alarmiert. Ein Heizungsraum ist in Brand geraten“, erklärte Hauptbrandinspektor Hanschitz. Auch Personen haben sich in dem Raum befunden, diese hätten sich jedoch laut Auskunft des Florianis selbstständig ins Freie retten können. Ob es Verletzte gab, ist derzeit noch nicht bekannt. „Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle und wir sind mit Nachlöscharbeiten beschäftigt“, informiert Kommandant Hanschitz.

