Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Linz gestoppt

Am 17. Februar 2025 gegen 22.10 Uhr hielten Polizisten in Linz einen Pkw-Lenker in der Dametzstraße an. Dabei führten sie beim kroatischen Lenker im Alter von 39 Jahren routinemäßig eine Kontrolle durch. Er konnte allerdings keinen Führerschein vorweisen, da ihm die Lenkberechtigung entzogen wurde. Zudem stellten die Beamten deutliche Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung fest.

Drogentest verweigert

Einen regelmäßigen Konsum von Marihuana gestand der Lenker, einen freiwilligen Drogenschnelltest, sowie die Vorführung zum Amtsarzt verweigerte er. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen einem anderen Fahrzeug zugewiesen sind. Hierbei gab er zu, zwei Stunden zuvor die Kennzeichen vom Pkw seines Vaters abmontiert und an seinem Pkw angebracht zu haben, da seines nicht zum Verkehr zugelassen ist. Diese wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel abgenommen – er wird mehrfach angezeigt.