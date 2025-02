Lichterprozession: Gedenkveranstaltung für Villacher Opfer

In Villach gedenken am Dienstagabend Kirche und Politik der Opfer des Messerattentats von Samstag. Nach einem Gedenkmarsch durch die Innenstadt wird ein ökumenischer Gottesdienst mit dem katholischen Diözesanbischof Josef Marketz und dem evangelisch-lutherischen Superintendenten Manfred Sauer in der Stadtpfarrkirche stattfinden. Erwartet werden dabei auch die Spitzen der Bundes- und Landespolitik, wie etwa Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP).

Lichterprozession an der Drau

Ab 18 Uhr startet eine Lichterprozession auf der Nordseite der Drau, die Strecke führt über die für den Verkehr gesperrte Stadtbrücke vorbei an der Stelle des Anschlags. Hier haben Trauernde die Möglichkeit, Kerzen und Blumen abzulegen. Danach wird der Schweigemarsch über den Hauptplatz zur Stadthauptpfarrkirche St. Jakob fortgesetzt, wo der Gedenkgottesdienst gefeiert wird. Der Gedenkmarsch werde von allen Kirchenglocken im Stadtgebiet um 18 Uhr vier Minuten lang eingeläutet, danach setzt sich der Trauerzug in Bewegung. Auf Höhe der Gedenkstätte wird der Kranz niedergelegt, danach geht die Trauergemeinde weiter in Richtung Kirche, wo um 18.45 Uhr der Gottesdienst starten wird, welcher im Freien übertragen werde. Der offizielle Teil der Trauerfeier wird gegen 20 Uhr voraussichtlich beendet sein, wie die Stadt Villach im Vorfeld informierte.

Verkehrseinschränkungen

Um die Sicherheit der teilnehmenden Menschen zu gewährleisten, wird es bei dem Gedenkmarsch umfangreiche Sperren in der Innenstadt geben, berichtet die Stadt. Ab 16 Uhr sperrt man den Bereich der Stadtbrücke für Fußgänger. Parken kann man am Willroiderparkplatz, in den Tiefgaragen in der Nähe des Bahnhofplatzes und gegenüber dem VoCo sowie im gesamten restlichen Stadtgebiet. (APA/Red., 18.2.2025)