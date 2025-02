Gefährlicher Vorfall in Salzburg: Feuerwehr evakuiert Wohnhaus

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 09:28 / ©AdobeStock/ luftklick

Am Abend des 17. Februar trat aus einem Mehrparteienwohnhaus im Gemeindegebiet von Grödig Kohlenmonoxid aus. Die Freiwillige Feuerwehr Grödig evakuierte das Gebäude und verbrachte die Bewohner in das naheliegende Feuerwehrhaus. Zwei Personen wurden durch die Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg mit Verdacht auf Kohlenmonoxid Vergiftung verbracht. Nach erfolgter Durchlüftung des Wohnobjektes durch die Feuerwehr stellte ein Sachverständiger eine technische Ursache beim Verbrennungsvorgang der Ölheizung fest. Nachdem der Ofen durch die Feuerwehr abgeschlossen wurde, konnten die Bewohner das Objekt wieder betreten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2025 um 09:31 Uhr aktualisiert