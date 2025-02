„Niemand weiß, wie viel Steuergeld in klimaschädliche Förderungen fließt“

„Niemand weiß genau, wie viel Steuergeld bei uns in klimaschädliche Förderungen fließt – das ist das Problem“, so Sandra Krautwaschl, Klubobfrau der steirischen Grünen.

In der Steiermark soll es bislang keine detaillierte Aufstellung darüber geben, wie viel Steuergeld in klimaschädliche Projekte fließt, klagen die steirischen Grünen an. Sie fordern nun eine transparente Liste aller Förderungen, die dem Klima schaden, um faktenbasierte Entscheidungen treffen zu können.

Laut einer Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) werden in Österreich jährlich bis zu 5,7 Milliarden Euro in klimaschädliche Projekte investiert. Für die Steiermark fehlen jedoch konkrete Zahlen. Besonders die Förderung von Gemeindestraßen, der Straßenbau im ländlichen Raum und der Ausbau von Landesstraßen stehen in der Kritik. „Niemand weiß genau, wie viel Steuergeld bei uns in klimaschädliche Förderungen fließt – das ist das Problem. Dabei wäre der erste Schritt ganz einfach: Erheben, wohin das Geld fließt. Dann kann die Landesregierung faktenbasiert entscheiden, ob diese Förderungen noch zeitgemäß sind oder ob es bessere Wege gibt, Wirtschaft und Umwelt unter einen Hut zu bringen“, so Sandra Krautwaschl, Klubobfrau der steirischen Grünen.

©Puhek

„Sollten über nachhaltigere Alternativen nachdenken“

Laut der WIFO-Studie zählt die Steiermark zu den Regionen mit einem der dichtesten Straßennetze pro Kopf in Europa. „Statt weiter Steuergeld in den Straßenbau zu stecken, sollten wir daher über nachhaltigere Alternativen nachdenken. Das gilt nicht nur für die Steiermark, sondern auch auf Bundesebene – dort könnten Milliarden eingespart werden, wenn auf zukunftsvergessene Projekte wie die dritte Spur auf der A9 verzichtet würde“, betont Krautwaschl.

Budget 2025: Grüne fordern Transparenz bei Förderungen vor Verhandlungen

Die Landesregierung hat nun drei Monate Zeit, eine Stellungnahme abzugeben. Gleichzeitig laufen bereits die Vorbereitungen für das Budget 2025. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) haben angekündigt, dass die Budgetverhandlungen bald beginnen. „Angesichts des Rekorddefizits von 900 Millionen Euro und eines Schuldenbergs von 6,4 Milliarden Euro müssen alle Ausgaben auf den Prüfstand“, so Krautwaschl. Die Grünen sehen eine detaillierte Aufstellung der Förderungen als Grundlage für zukunftsorientierte Entscheidungen.