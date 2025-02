„The Spirit of Freddie Mercury“: Tribute-Band in Graz

Am 21. Februar 2025 tritt die Tribute-Band „Queen Real Tribute“ mit „The Spirit of Freddie Mercury“ im Orpheum Graz auf.

Veröffentlicht am 18. Februar 2025, 09:53 / ©5 Minuten

Am 21. Februar 2025 wird im Orpheum Graz die Tribute-Band „Queen Real Tribute“ mit „The Spirit of Freddie Mercury“ eine Hommage an den Rockmusiker und Queen-Frontmann Freddie Mercury präsentieren. Die Show startet um 20 Uhr und widmet sich der Bühnenpräsenz und dem einzigartigen Stil des legendären Sängers.

Freddie Mercury: Eine prägende Ikone der Rock- und Popmusik

Freddie Mercury, bekannt für seine markante Stimme und charismatische Ausstrahlung, prägte die Rock- und Popmusik entscheidend. Als Frontmann der Band Queen erlangte er weltweiten Ruhm und trat in den größten Stadien der Welt auf.

„The Spirit of Freddie Mercury“: Eine Hommage an den Musiker

„The Spirit of Freddie Mercury“ bringt die Musik und das Erbe des Künstlers auf die Bühne. Mit Kostümen, darunter Ledershorts und barocken Uniformen, sowie Unterstützung von internationalen Sängern und Tänzern wird der Spirit von Freddie Mercury wiederaufgenommen. Die Tribute-Band „Queen Real Tribute“ sorgt dafür, dass die Musik und der Geist von Freddie Mercury authentisch vermittelt werden.