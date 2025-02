Identitäre nutzen Trauerort für ausländerfeindliche Propaganda

Ein Kreuz mit Forderung nach "Remigration" tauchte plötzlich am Sonntag am Trauerort auf. Mittlerweile wurde es entfernt.

Villach trauert. Blumen, Kränze und viele Kerzen wurden nach dem Anschlag am Samstag am Tatort, an dem ein 14-Jähriger sein Leben lassen musste, aufgestellt. Doch einen Tag nach dem Attentat tauchte dort auch ein weißes Kreuz mit ausländerfeindlicher Botschaft auf: „15. Februar 2025 – Vielfalt in Villach #Remigration“ steht dort in Schwarz auf weißem Grund. Das Kreuz wurde während einer Live-Sendung des ORF von zwei Männern im Hintergrund aufgestellt. Mittlerweile ist klar, wer dafür verantwortlich ist: Auf der Plattform X bekannte sich die Identitäre Bewegung Österreich zu der Aktion. Mittlerweile wurde das Kreuz von der Stadt Villach entfernt. Gegenüber der Kleinen Zeitung gab der Magistrat bekannt, dass an einem Ort des Gedenkens und der Trauer keine politischen Botschaften erwünscht seien.

Was bedeutet Remigration? Remigration bezeichnet die Rückkehr von Migrantinnen und Migranten in ihr Herkunftsland, entweder freiwillig oder unter Zwang. In politischen Debatten und insbesondere von rechtsextremen Gruppen wird Remigration oft als Kampfbegriff verwendet. Gemeint ist damit die Forderung nach der massenhaften Rückführung von Migranten, auch gegen ihren Willen.